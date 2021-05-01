السكة الحديد تنتهي من رفع جرار واقعة قطار المنصورة / دمياط

دمياط معتز الشربينى

انتهت هيئة السكة الحديد بدمياط من رفع جرار قطار رقم 47 المميز خط المنصورة - دمياط، وذلك بعد خروجه عن مساره عقب مروره بتحويلة حوش محطة كفر سعد بمحافظة دمياط .

وبدأت هندسة السكة الحديد أعمال صيانة التحويلة لعودة حركة القطارات إلى طبيعتها وإعادة تسيير القطار وفتح المسار أمام القطارات الأخرى

وكانت هيئة السكك الحديد،قد أعلنت تفاصيل خروج قطار المنصورة – دمياط عن القضبان أمام مدينة كفر سعد، مؤكدة أنه أثناء مسير قطار 47 ركاب طنطا / المنصورة / دمياط من سكة النفادى بحوش محطة كفر سعد البلد ، خرج الجرار 3048 عن القضبان فى منطقة التحويلة شاغلا الخط الطوالى دون ووقوع أى إصابات.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنه تم توجيه معدات الرفع وجارى تدوير القطارات من على جانبى العطل وتم تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير المنطقة للوقوف على أسباب خروج الجرار عن القضبان ومحاسبة المقصرين.