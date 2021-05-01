اليوم السابع
Ads
السبت، 01 مايو 2021 01:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السكة الحديد تحذر من استقلال القطارات بدون كمامة.. وتؤكد: متوفرة بشبابيك الحجز

السبت، 01 مايو 2021 01:00 ص
السكة الحديد تحذر من استقلال القطارات بدون كمامة.. وتؤكد: متوفرة بشبابيك الحجز محطة مصر - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جددت هيئة السكة الحديد، مطالبتها الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية ضد فيروس كورونا، وحتى لا يتعرضوا للغرامة الفورية المقدرة بـ50 جنيها على الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامات ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا تنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وشددت هيئة السكة الحديد، على عامليها منع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف فوريا أو تحرير محضر شرطة ضده، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

واستمرت هيئة السكة الحديد، فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.

 


السكة الحديد

غرامة عدم ارتداء الكمامة

قطارات السكة الحديد

اجراءات مواجه كورونا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السكة الحديد تبدأ الدفع بـ8 قطارات إضافية على خطوط الصعيد ابتداء من 10 مايو المقبل.. التشغيل هدفه استيعاب زحام العيد ويستمر لـ10 أيام.. طرح المقاعد للحجز قبل السفر بـ 24 ساعة.. والتذاكر من المحطات الرئيسية فقط

الجمعة، 30 أبريل 2021 08:00 ص

السكة الحديد تخصص 20%؜ من مقاعد قطارات العيد للحجز عبر الإنترنت

الجمعة، 30 أبريل 2021 03:00 ص

السكة الحديد تعتذر عن تسيير 3 قطارات بخطوط بديلة بسبب إصلاح القضبان

الخميس، 29 أبريل 2021 10:52 ص

السكة الحديد تؤجل إعلان الفائز بتصنيع وتوريد 100 جرار جديد إلى بعد العيد

الخميس، 29 أبريل 2021 01:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة