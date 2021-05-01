السكة الحديد تحذر من استقلال القطارات بدون كمامة.. وتؤكد: متوفرة بشبابيك الحجز

كتب رضا حبيشى

جددت هيئة السكة الحديد، مطالبتها الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية ضد فيروس كورونا، وحتى لا يتعرضوا للغرامة الفورية المقدرة بـ50 جنيها على الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامات ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا تنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وشددت هيئة السكة الحديد، على عامليها منع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف فوريا أو تحرير محضر شرطة ضده، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

واستمرت هيئة السكة الحديد، فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.