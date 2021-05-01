اليوم السابع
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خالد صلاح
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السعودية تغلق 29 مسجدا بعد ثبوت إصابات بفيروس كورونا بين المصلين

السبت، 01 مايو 2021 12:00 ص
السعودية تغلق 29 مسجدا بعد ثبوت إصابات بفيروس كورونا بين المصلين تعقيم وتطهير أحد المساجد _ صورة أرشيفية
الرياض /أ ش أ/

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أغلقت السعودية 29 مسجدا "مؤقتا" فى 8 مناطق بعد ثبوت 29 حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلق خلال 83 يوماً 943 مسجداً، وإعادة فتح 908 مساجد منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، وذلك فى إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية- فى تقرير، اليوم الجمعة- إلى أنه تم إعادة فتح 34 مسجدا، تسعة منها بمنطقة الرياض وسبعة بمنطقة مكة المكرمة وسبعة بمنطقة القصيم وثلاثة بمنطقة جازان وثلاثة بالمنطقة الشرقية واثنان بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة نجران، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

 


السعودية

أخبار السعودية

غلق 29 مسجدا

إصابات كورونا

السعودية تغلق 29 مسجدا

فيروس كورونا

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