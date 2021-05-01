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الزراعة: صندوق التأمين على الثروة الحيوانية يطلق قافلة بيطرية في المنوفية

السبت، 01 مايو 2021 04:39 م
الزراعة: صندوق التأمين على الثروة الحيوانية يطلق قافلة بيطرية في المنوفية ماشية
كتبت أسماء نصار

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أطلق صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، قافلة إرشادية بيطرية توعوية بسوق الماشية في تلا محافظة المنوفية، ضمن القوافل والحملات التوعوية التي يقوم بها الصندوق لتوعية المربيين بأهمية التأمين على ثروتهم الحيوانية، والمزايا التي يقدمها الصندوق لهم.
 
 
وقال اللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل المستمر والدائم المباشر مع المربيين، لتقديم كافة سبل الدعم لهم، لحماية ثروتهم الحيوانية.
 
وأوضح مساعد الوزير أنه تم عمل ندوة إرشاديه بسوق تلا العمومي، حيث تمت الإشارة إلى المزايا التي يقدمها الصندوق ضد النفوق و الذبح والسطو والحريق وكذلك الدور الحيوي الذي يقدمه صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، في رفع الأعباء عن المستأمنين لدي صندوق التأمين من خلال تفعيل كروت الخصم الخاصة بالأدوية وكذلك الأعلاف.
 

الثروة الحيوانية

الأدوية

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