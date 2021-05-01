"الرى" تشن حملة لإزالة ردم على مساحة 150 متر مربع بقرية دندرة بقنا

شنت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى، حملة لتنفيذ قرارات إزالة بالردم على نهر النيل بقرية دندرة بمركز ومدينة قنا بإجمالى مساحة 150 متر مربع ضمن الموجة 17 للتعديات على أراضى طرح النهر.

ووصل إجمالى حالات التعدى التى تمت إزالتها خلال الموجة 17 حتى الآن 155 حالة بإجمالى مساحة 13 ألفا و813 م بنسبة تنفيذ 90%؜ من إجمالى الحالات المستهدف إزالتها.

وتواصل وزارة الرى بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا فى تنفيذ كافة الإزلالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

وكان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعى رشيد ودمياط ورفع كافة الاختناقات وتحويل مرتكبيها إلى النيابات العسكرية لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجرى النيل موجوده منذ عشرات السنين وصدر لها قرارات ازالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.