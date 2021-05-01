وقال الرئيس اللبناني - في تصريح، اليوم السبت، بمناسبة عيد العمال - "أحرص على أن أكون إلى جانب العمال وداعما لهم باعتبار أنهم يمثلون ركن النهوض الموعود للدولة اللبنانية، وأن تضحياتهم ستثمر حتما نهوضا من الضائقة الخانقة التي يعيشها الشعب اللبناني".



وأضاف: "تحية تقدير إلى عمال لبنان في عيدهم.. أولويتي اليوم أن أكون إلى جانبكم، وأواصل بذل كل جهد ممكن لتحقيق الإصلاح ومحاسبة من عاثوا في مالية الدولة فسادا، لتعود لكم حقوقكم وحياتكم الكريمة".