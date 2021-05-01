الرئيس الصومالى يسند عملية إدارة وأمن الانتخابات الرئاسية لرئيس الوزراء

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلن الرئيس الصومالى محمد عبدالله فرماجو، تولى الحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء محمد حسين روبلى مهمة إدارة وأمن عملية الانتخابات الرئاسية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن ذلك جاء خلال كلمته اليوم السبت أمام مجلس الشعب الصومالى، حيث استعرض عددا من القضايا الهامة أبرزها اخر التطورات والأوضاع التى تشهدها البلاد فى الوقت الراهن، وكذلك ملف عملية الانتخابات.

وأشار فرماجو إلى ضرورة استمرار المفاوضات بشأن الانتخابات والعودة إلى اتفاق الـ 17 سبتمبر لعام 2020 الموقع بين قادة الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات الإقليمية الخمس.

إلى ذلك صوت أعضاء مجلس الشعب الفيدرالى لصالح العودة إلى اتفاقية السابع عشر التى وافقت عليها الحكومة الفيدرالية وحكومات الأعضاء بأغلبية ساحقة.

يذكر أن البرلمان الصومالى صادق، فى سبتمبر الماضى، على الاتفاق السياسى بين فرماجو ورؤساء الولايات الإقليمية الخمس، والذى تكون من 15 بندا، وجاء بعد حوار استمر 4 أشهر فى عاصمة ولاية جلمدج طوسمريب، والعاصمة الفيدرالية مقديشو. كما صادق البرلمان على اتفاق الانتخابات والذى بموجبه سيتم التصويت بالنظام العشائري.

وفى الـ 12 من أبريل الماضى، صوت البرلمان الصومالى لصالح تمديد فترة الرئيس محمد عبدالله فرماجو لمدة عامين؛ من أجل السماح بالتحضير لإجراء انتخابات مباشرة.