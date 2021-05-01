الرئيس السيسى يوجه كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال

كتب محمد الجالى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، حيث تحرص الدولة على الاحتفال سنويًا بعيد العمال، والذي يجسد فى جوهره احترامها العميق لما يقدمه العمال من إسهام فى شتى ميادين الإنتاج، ويؤكد دورهم الوطنى الهام والرئيسى فى دفع مسيرة البناء والتطوير.