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الرئيس السيسى لعمال مصر: كفاحكم النبيل محل تقدير كبير.. غدا باليوم السابع

السبت، 01 مايو 2021 07:31 م
الرئيس السيسى لعمال مصر: كفاحكم النبيل محل تقدير كبير.. غدا باليوم السابع عدد اليوم الصادر غدًا

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تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: الرئيس السيسى لعمال مصر فى عيدهم: كفاحكم النبيل محل تقدير كبير

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

الرئيس السيسى لعمال مصر فى عيدهم: كفاحكم النبيل محل تقدير كبير.. العامل المصرى ثروة حقيقية ومحرك التنمية.. المصريون حرصوا على بناء وطن طابعه العزة والكرامة رغم التحديات.. سوف تجدوننى دائما حافظا لعهدى معكم.. ومن يريد أن يجد له المكان المناسب فى العصر الحديث ينبغى أن يتحلى بأعلى درجات الإتقان والتفانى فى عمله وأن يجتهد لاستيعاب ثورة المعلومات

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اليوم السابع

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المشروعات القومية

المسحراتى

مصطفى مدبولى

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