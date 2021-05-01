اليوم السابع
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الداخلية تضبط كمية من الهيروين في حملات أمنية بسوهاج

السبت، 01 مايو 2021 11:29 ص
الداخلية تضبط كمية من الهيروين في حملات أمنية بسوهاج حملات أمنية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدى لجرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، قيام (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة سوهاج) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وعثر بحوزته على (25 لفافة تحتوى على مخدر الهيروين – كمية من مخدر "الشابو"– مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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مخدرات

الهيروين في سوهاج

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