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الداخلية تداهم الفيوم وتنفذ 424 حكم وتضبط سلاح ومخدرات

السبت، 01 مايو 2021 11:21 ص
الداخلية تداهم الفيوم وتنفذ 424 حكم وتضبط سلاح ومخدرات حملات أمنية
كتب محمود عبد الراضي ـ الفيوم رباب الجالي

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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى استهدفت (دائرة مركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم).

 أسفرت جهودها عن ضبط (4) قطع سلاح نارى.. بحوزة 4متهمين " لهم معلومات جنائية"، وضبط (3) قضايا مخدرات .. ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة ، بحوزة 3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (424) حكم قضائى متنوع، وضبط مراقب هارب، وضبط متهم مطلوب ضبطه وإحضاره، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

جاء ذلك فى إطار الجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

 

 


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