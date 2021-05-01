الخارجية السويدية تستدعى سفير روسيا بعد فرض موسكو عقوبات على 8 أوروبيين

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا لوكال" السويدية، إن الخارجية السويدية استدعت سفير روسيا في ستوكهولم يوم السبت، ونددت بموسكو لفرضها عقوبات على مسئولين في الاتحاد الأوروبي، من بينهم باحثة سويدية في خلاف متصاعد بين روسيا والغرب.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الإعلان جاء بعد يوم من قيام موسكو بمنع ثمانية مسئولين من الاتحاد الأوروبي من دخول روسيا.

وصرح المتحدث باسم الخارجية السويدية ماتس صامويلسون لوكالة فرانس برس، بأنه تم استدعاء السفير الروسي "للتعبير عن احتجاجنا على الإجراءات الروسية".

وقالت الوزارة "على عكس عقوبات الاتحاد الأوروبي ... عقوبات روسيا تعسفية وغير واضحة قانونيا وتعبر عن دوافع سياسية".

ومن بين الممنوعين من دخول روسيا ، آسا سكوت ، رئيسة مختبر متخصص في المواد السامة في وكالة أبحاث الدفاع السويدية (FOI).

قال المدير العام لحرية الإعلام ينس ماتسون إنه "من غير المقبول تمامًا أن تفرض روسيا عقوبات لا أساس لها على باحثة تقوم بعملها".

وقال ماتسون في بيان "العقوبة لن تؤثر على عمل المعهد".

وتشمل قائمة وزارة الخارجية الروسية للمسئولين الأوروبيين الممنوعين من دخول روسيا رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي وفيرا جوروفا ، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية.

انتقد الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الإجراء الروسي ووصفه بأنه "غير مقبول" وقال إنه "يحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة ردًا على ذلك".

وقالت السويد إنها "تأسف لأن روسيا اختارت زيادة تدهور علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي".

وقالت وزارة الخارجية: "إننا نأخذ الوضع المتدهور للديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في روسيا على محمل الجد".