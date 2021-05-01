اليوم السابع
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الخارجية الأردنية تدين مضايقات الشرطة الإسرائيلية للمسحيين في محيط كنيسة القيامة بالقدس

السبت، 01 مايو 2021 11:10 م
الخارجية الأردنية تدين مضايقات الشرطة الإسرائيلية للمسحيين في محيط كنيسة القيامة بالقدس وزير خارجية الأردن
(أ ش أ)

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 أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قيام الشرطة الإسرائيلية بمضايقة المسيحيين في محيط كنيسة القيامة في القدس الشرقية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز - في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية - إن المملكة تدين وترفض قيام الشرطة الإسرائيلية بإعاقة وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة للمشاركة في احتفالات سبت النور، والاعتداء على عدد منهم، ووضع الحواجز في محيط الكنيسة.

وطالب الناطق باسم الوزارة السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة وفق القانون الدولي، باحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس، وعدم إعاقة ممارسة الشعائر الدينية، والتوقف عن مضايقة المقدسيين سواء من يرغب بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك ،خاصة في شهر رمضان المبارك، أو الوصول إلى كنائس القدس،داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة في القدس.

 

 

 

 


الأردن

فلسطين

القدس المحتلة

أيمن الصفدي

وزير خارجية الأردن

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