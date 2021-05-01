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التعليم تعلن عن وظائف بمدارس النيل المصرية للعام الدراسى 2021/2022

السبت، 01 مايو 2021 10:15 ص
التعليم تعلن عن وظائف بمدارس النيل المصرية للعام الدراسى 2021/2022 مدارس النيل
كتب ــ محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للعمل بمدارس النيل المصرية للعام الدراسي 2021/2022، إلكترونيًا.
 
وبينت الوزارة، أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة عن الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم، وامتحان تحديد مستوي لغة إنجليزية.
 
وشددت الوزارة على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والإلتزام بها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانونى.
 
جدير بالذكر، أن فروع مدارس النيل المصرية هي "أكتوبر، الشيخ زايد، السادات، العبور، الياسمين، الأندلس، بورسعيد، دمياط الجديدة، المنيا، أسيوط الجديدة، قنا، طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، أسوان الجديدة، الشروق".
 

التربية والتعليم

وظائف مدارس النيل

شروط وظائف مدارس النيل

مدارس النيل

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