التحقيق فى واقعة ظهور فيديو لطلبة يرقصون حول سيارة معلمة بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، فتح تحقيق فى ظهور مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر طلبة من مدرسة عماد الدين الثانوية بالعريش، وهم يرقصون حول سيارة لمعلمة، للوقوف على مدى صحة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق بين إدارة المدرسة والمديرية.

وبدورها أعلنت مدرسة عماد الدين أيوب الثانوية بالعريش، أن إدارة المدرسة لن تتهاون مع الواقعة التى حدثت خارج اسوارها، وسيتم التعامل مع منفذيها وفقا للإجراءات واللوائح، وقدمت المدرسة اعتذارا للمعلمة صاحبة السيارة التى كانت تتواجد فى المدرسة لمهمة مراقبة الامتحانات، مؤكدة أن هذا السلوك لا يمثل طلبتها.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية مقطع تم نشره على " التيك توك"، يظهر فيه مجموعة من طلبة المرحلة الثانوية وهم يقومون بحركات راقصة حول سيارة تتوقف ويقومون بمحاولة تحريكها من مكانها، والمطالبة بمحاسبة من قاموا بهذا الفعل ومواجهة كافة السلوكيات الخاطئة للطلبة.