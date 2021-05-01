وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم/ السبت/ أن البرتغال أضافت دولة الهند إلى قائمة حظر الرحلات الجوية القادمة من الدول ذات معدلات الإصابة المرتفعة بفيروس كورونا.



وأوضحت الشبكة أنه طبقاً لهذه القيود فإن المسافرين القادمين من الدول التي تم الإبلاغ فيها عن 500 حالة أو أكثر لكل 100 ألف من السكان خلال فترة 14 يوما، والتي تشمل آيضاً جنوب أفريقيا وفرنسا وهولندا، يمكن لهم فقط دخول البرتغال إذا كان لديهم سبب وجيه مثل العمل أو الرعاية الصحية.