اليوم السابع
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السبت، 01 مايو 2021 09:00 ص
خالد صلاح
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البرازيل تسجل 68333 إصابة مؤكدة بكورونا و627 حالة فى كوريا الجنوبية

السبت، 01 مايو 2021 09:00 ص
البرازيل تسجل 68333 إصابة مؤكدة بكورونا و627 حالة فى كوريا الجنوبية كورونا
وكالات

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سجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 68333 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و2595 وفاة .

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 14.659.011 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 403.781 حالة وفاة.

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 627 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات .

وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 122.634 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1831 حالة وفاة .

 


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كوريا الجنوبية

كورونا فى البرازيل

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