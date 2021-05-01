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البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

السبت، 01 مايو 2021 09:17 م
البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية البابا تواضروس
كتب رامى محيى الدين

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يترأس البابا تواضروس قداس عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وكان ترأس مساء اليوم السبت، صاحب النيافة الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، صلوات عيد القيامة المجيد بكنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك في سوهاج، حيث شارك الصلاة القمص بشرى لبيب راعى الكنيسة، والقمص مرقس عدلى سكرتير المطرانية والأب يؤانس صابر راعى كنيسة السيدة العذراء بالخزندارية، وجمع من شعب سوهاج مع التشديد على مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا.
 

جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثانى، كان حذر من الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على المصلين المشاركين فى صلوات الجمعة العظيمة، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الصحية.
 
وجاء ذلك فى ختام عظته فى الجمعة العظيمة التى صلَّاها قداسته فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وكان قداسة البابا قد نبه أبناءه إلى الموضوع ذاته، في عظة خميس العهد أمس في دير الشهيد مارمينا بمريوط.

البابا تواضروس

عيد القيامة

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

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