اليوم السابع
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الأزهر يدين منع إقامة صلاة التراويح بقوة السلاح فى بعض المساجد باليمن

السبت، 01 مايو 2021 05:55 م
الأزهر يدين منع إقامة صلاة التراويح بقوة السلاح فى بعض المساجد باليمن الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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قال الأزهر الشريف إنه تابع ما تداولته بعض وسائل الإعلام اليمنية، عن قيام بعض الأفراد والجماعات بمنع إقامة صلاة التراويح في بعض المساجد بقوة السلاح، دون اكتراث لحرمة الشعائر الدينية في شهر رمضان المبارك، أو احترام للمبادئ الشرعية التي تنص على احترام حق العبادة وحق حماية دور العبادة، وممارسة الشعائر الدينية، ونبذ كل عمل يفرض على الناس مذهبًا دينيًّا معينًا أو فكرًا محددًا أو مظهرًا واحدًا للعبادة.
 
وتابع: إن الأزهر الشريف- ومن واقع مسئوليته الإسلامية العالمية- ليدين بشدة هذا العمل المخالف لمبادئ الأديان، والمناهض للمواثيق الدولية كافة، التي توجب احترام حرية العقيدة وحماية دور العبادة، وتكفل حق ممارسة الشعائر الدينية، ويدعو الأزهر الجميع لمنع تلك الممارسات العنصرية البغيضة حتى يعم الأمن وينتشر السلام في كل ربوع الدنيا.

اليمن

التراويح

المساجد

الازهر الشريف

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