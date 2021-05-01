اليوم السابع
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الأحوال المدنية تستخرج بطاقات لـ157 سيدة بمقر إقامتهن

السبت، 01 مايو 2021 11:30 ص
الأحوال المدنية تستخرج بطاقات لـ157 سيدة بمقر إقامتهن الأحوال المدنية
كتب ــ محمود عبد الراضي

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أوفد قطاع الأحوال المدنية مأموريات بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لأهالى قرى ( "كفر طنبدى – مركز شبين الكوم"بمحافظة المنوفية – "الجبيل – مدينة الطور" بمحافظة جنوب سيناء) لإجمالى عدد (157) حالة من الأهالى .

وتم إيفاد مأموريتين لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى (لحالتين بمحل إقامتهما بمحافظة المنوفية) وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجهما وتسليمهما.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

 


الداخلية

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الاحوال المدنية

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المراة

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