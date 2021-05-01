افتتاح أول سيارة متنقلة لتعليم الحرف اليدوية ضمن "حياة كريمة" بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية - أسماء على بدر

افتتح محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ووكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية ياسر سعيد، أول سيارة متنقلة بالمحافظة لتعليم الحرف اليدوية بمنطقة حوض عشرة، بالمنتزه، شرق الإسكندرية، ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"، وذلك تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال ياسر سعيد، وكيل وزارة القوى العاملة، إن المبادرة تستهدف التدريب على مهن التفصيل والخياطة لمدة شهر بمعدل 150 ساعة للدورة الواحدة، ومهنتي السباكة والتركيبات الكهربائية لمدة أسبوعين بمعدل 60 ساعة للدورة الواحدة.

وأشار إلى أنه يشترط أن يجيد المتدرب القراءة والكتابة، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، وعند التقديم سيقوم متخصصون بإجراء اختبارات التوجيه المهني، وتوقيع الكشف الطبي على المتدربين، فضلًا عن التأمين على كل متدرب ضد الإصابات، وفى نهاية كل دورة تدريبية يحصل الثلاثة الأوائل على ماكينة خياطة لكل متدربة، وشنطة عدة في مهن السباكة والتركيبات الكهربائية، كي يستطيع كل شاب وسيدة فتح مشروع صغير يدر عليه دخلًا يسهم في توفير حياة كريمة له ولأسرته.

وقال النائب محمد الحمامي، إن المهن الموجودة في المبادرة تعتبر من أكثر احتياجا في سوق العمل حيث تدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية المطلوبة في سوق العمل من خلال وحدة التدريب المتنقلة الموجودة في ريف المنتزه وفقًا لبرنامج تدريب محدد وجدول زمني يستطيع الشاب المتدرب بعدها امتهان مهنة جديدة وبدء مشروعه الخاص.

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي قاطرة التنمية والاستثمار للاقتصاد المصري، مؤكدًا تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، حيث يتم تسليم المتدربين الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبي على المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.































