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اعرف متى تكشف على قاع العين للحفاظ على العينين عند الكبر

السبت، 01 مايو 2021 07:00 ص
اعرف متى تكشف على قاع العين للحفاظ على العينين عند الكبر الجلوكوما - أرشيفية
كتبت سماح لبيب

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هناك الكثير من الأمراض التى تصيب العين ويجد لها الشخص المصاب علاجا لفترة قصيرة ثم يبدأ فى التعافى، وهناك أمراض أخرى مثل الجلوكوما وهو مرض المياة الزرقاء الذى يصيب العين، وهو مرض خطير يؤثر على الإبصار  إذا لم يتم التعرف عليه بمراحله الأولى.

ولكى يتفادى الانسان المضاعفات لابد من إجراء كشف قاع عين بصورة دورية ووفقا لموقع only my health  الطبى فإنه لابد من القيام  بكشف ضغط العين كالتالى :

1 فى عمر  من 6 سنوات حتى 40 عاما ولو مرة واحدة.

2 بعد الـ40 عاما لابد من الكشف كل عامين إلى 3 أعوام.

3 مع التقدم فى السن لابد من إجراء كشف قاع العين سنويا للاطمئنان على النظر ومنع الإصابة بالعمى.

وقال الموقع، إن أعراض الجلوكوما أو المياه الزرقاء عند الكبار نوعان منها نوع يشعر فيه الشخص بفقد جزء من الإبصار وألم شديد ويذهب لاستشارة الطبيب وهنا يتم اكتشاف المرض.

 أما النوع الثانى فلا يوجد له أى أعراض سوى صداع طفيف وهالات حول العين، وهى أعراض تهاجم الفرد بعد إصابته بالمرض الذى لا يصلح معه العلاج الدوائى أو الجراحى ، وهنا يستلزم التشخيص المبكر لمرض "اللص الصامت" حيث إن له نوعا يضغط على العصب البصرى بالتدريج حتى يفاجأ الإنسان به فى مراحل متقدمة لا يمكن علاجها وتسبب فقدان البصر .

وقال الموقع، أنه لابد من إجراء قياس ضغط العين لكافة المرضى الذين يدخلون المستشفيات نتيجة رمد أو التهاب فى العين قبل ترك المستشفى أو العيادة.

 

 

 


فقدان البصر

اعراض العمى

الجلوكوما

قاع العين

اخبار الصحة

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