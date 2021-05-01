اعترافات عاطل: "تاجرت فى المخدرات عشان الفلوس واتقبض عليا فى روض الفرج"

كتب عبد الله محمود

"كنت شغال فى جراج وبعدين عرفت أن صاحب الشغل بيتاجر فى المخدرات، فقررت اشتغل لحسابى واعمل قرشين لحد ما اتقبض عليا فى روض الفرج". بالكلمات السابقة اعترف عاطل لرجال المباحث بعد القبض عليه، بتهمة الإتجار فى المخدرات، بمنطقة روض الفرج.

وأضاف المتهم فى التحقيقات إنه كان يتاجر في المخدرات لجنى مبالغ مالية طائلة، وفوجئ برجال الشرطة يداهمونه أثناء إخفاء الحشيش داخل حقيبة بحوزته، واقتادوه إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال مباحث روض الفرج بسرعة إرسال التحريات وصحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

بدأت القضية أثناء مرور ضباط مباحث روض الفرج، وبصحبتهم قوة، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى شخص متواجد بأحد الشوارع، والذى بمجرد أن رأى القوة ارتبك وحاول الهروب فلاحقته القوة وألقت القبض عليه، وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش.

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمته.