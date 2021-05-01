استمرار تفعيل مبادرة صحة المرأة للكشف عن الأورام والأمراض المزمنة في الغربية

الغربية - فريق المحافظات

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، فى بيان له، على استمرار مبادرة صحة المرأة والاعتلال الكلوي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى إحدى المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والمعنية بصحة المرأة.

وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأورام السرطانية والإصابات الخطيرة والاعتلال الكلوي. وأشار وكيل الوزارة إلى أن المبادرة مفعلة بجميع قرى ومراكز المحافظة، التى تقدم خدمات رعاية المرأة والطفل، والنوادى الرياضية، وتستهدف المبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية "السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول، وتحديد مؤشر كتلة الجسم ، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن" ، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية ، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى .

كما حث وكيل صحة الغربية جميع السيدات بضرورة التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة، للاطمئنان على صحتهم وحمايتهم وحماية أسرهم.

وأضافت الدكتورة نشوى مازن مدير إدارة الرعاية الأساسية، أنه فى حال إصابة الأم يتم تحويلها مباشرة على المستشفى المخصصة لتلقى العلاج اللازم.

وأوضحت أن المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى المحافظه، بداية من سن 18 عامًا، وتقدم خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة فى المراكز والوحدات الصحية، للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية، بما يضمن الاهتمام بالصحة العامة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري .