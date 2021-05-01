ارتفاع عدد قتلى قرغيزستان جراء الاشتباكات الحدودية مع طاجيكستان إلى 33 شخصًا

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أعلنت وزارة الصحة في قرغيزستان ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات الحدودية مع طاجيكستان بين المواطنين القرغيزيين إلى 33 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 163 مصابا.



وأفادت وكالة أنباء "آكي برس" القرغيزية، اليوم السبت، بأن رئيس البلاد صادير جاباروف وقع على مرسوم بإعلان يومي 1 و2 مايو يومي حداد وطني.

ومن المقرر أن تنكس الأعلام في جميع أنحاء قرغيزستان وعلى مباني بعثاتها الدبلوماسية في الخارج.



وكان نزاع بين السكان في المنطقة الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان قد تطور، أول أمس الخميس، إلى مواجهات مسلحة بين قوات البلدين.

وفي مساء اليوم نفسه، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات من الحدود، لكن الجانبين استأنفا تبادل إطلاق النار، وتم التوصل إلى هدنة أخرى يوم أمس الجمعة.