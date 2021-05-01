وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية أن حوالي 50 مريضا آخرين كانوا في مستشفى "ويلفير" المكون من أربعة طوابق عندما نشب الحريق في العنبر الذي يعالج مرضى (كوفيد-19) في تمام الساعة الواحدة صباحا (بالتوقيت المحلي للبلاد).



وقال مسؤول بالإطفاء (لم تسمه القناة) إنه تمت السيطرة على الحريق في غضون ساعة، وتمكن رجال الإطفاء بمعاونة بعض الأشخاص من إنقاذ نحو 50 مريضا، مضيفا أنه تم نقل المرضى إلى مستشفيات قريبة. ولم يتم حتى الآن معرفة السبب وراء اندلاع الحريق.