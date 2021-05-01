احذروا.. الموجة الحارة مستمرة وتصل ذروتها الأربعاء والعظمى بالقاهرة 41 درجة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية خلال الأيام المقبلة، وسط تحذيرات لهيئة الأرصاد الجوية للمواطنين من أشعة الشمس.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع يوم الاثنين يستمر ارتفاع درجات الحرارة وتصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 39 درجة، ومع يوم الثلاثاء تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 40 درجة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء ستكون شديد الحرارة على كافة الأنحاء وتصل درجات الحرارة بجنوب البلاد 43 درجة.

ومع يوم الأربعاء يصل ارتفاع درجات الحرارة لذروته حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 41 درجة وجنوب البلاد 43 درجة

ويشهد اليوم الأحد، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.