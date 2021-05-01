إعدام 400 شيشة صادرتها الوحدة المحلية من مقاهى مخالفة فى قنا.. صور

قنا صابر سعيد

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الخميس إعدام لـ400 شيشة جرى مصادرتها فى حملة على الكافيهات والمقاهى وذلك بتجميعها وتكسيرها باللودر والتخلص منها عن طريق إدارة البيئة كإجراء احترازى لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

حضر الحملة أشرف أنور، رئيس مجلس المدينة، والمهندسة إسلام محمود، مسؤول البيئة، ومبارك عبدالعاطي، شئون قانونية، وجمال محمد، رئيس قسم الإشغالات، وعلاء محمد، مدير إدارة الأزمات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر غلق للكافيهات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومصادرة عدد من الشيش، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الكافتيريات لاستخدامها الشيشة، بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم الشيشة بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه شدد أشرف أنور، رئيس المدينة على الجميع بضرورة الالتزام وتكثيف الحملات على الكافيهات والمقاهى ومصادرة الشيش وإعدامها وعدم تسليمها لأصحاب المقاهى والكافيهات مرة أخرى، بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بالمتابعة المستمرة وضبط أى مخالفة، حفاظاً على الصحة العامة وحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.



