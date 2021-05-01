اليوم السابع
Ads
السبت، 01 مايو 2021 03:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إعدام 400 شيشة صادرتها الوحدة المحلية من مقاهى مخالفة فى قنا.. صور

السبت، 01 مايو 2021 03:12 م
إعدام 400 شيشة صادرتها الوحدة المحلية من مقاهى مخالفة فى قنا.. صور إعدام 400 شيشة صادرتها الوحدة المحلية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الخميس إعدام لـ400 شيشة جرى مصادرتها فى حملة على الكافيهات والمقاهى وذلك بتجميعها وتكسيرها باللودر والتخلص منها عن طريق إدارة البيئة كإجراء احترازى لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

حضر الحملة أشرف أنور، رئيس مجلس المدينة، والمهندسة إسلام محمود، مسؤول البيئة، ومبارك عبدالعاطي، شئون قانونية، وجمال محمد، رئيس قسم الإشغالات، وعلاء محمد، مدير إدارة الأزمات.

إعدام-400-شيشة-صادراتها-الوحدة-المحلية-من-مقاهى-قنا-(1)

وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر غلق للكافيهات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومصادرة عدد من الشيش، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الكافتيريات لاستخدامها الشيشة، بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم الشيشة بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

إعدام-400-شيشة-صادراتها-الوحدة-المحلية-من-مقاهى-قنا-(2)

ومن جانبه شدد أشرف أنور، رئيس المدينة على الجميع بضرورة الالتزام وتكثيف الحملات على الكافيهات والمقاهى ومصادرة الشيش وإعدامها وعدم تسليمها لأصحاب المقاهى والكافيهات مرة أخرى، بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بالمتابعة المستمرة وضبط أى مخالفة، حفاظاً على الصحة العامة وحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

إعدام-400-شيشة-صادراتها-الوحدة-المحلية-من-مقاهى-قنا-(3)
 

إعدام شيش

حملة بقنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الداخلية تضرب بيد من حديد على المخالفين لإجراءات الوقاية من كورونا.. توقيف 378 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامة.. وغلق 19 ألف محل مخالف وضبط 34 ألف شيشة.. وتحريز مستلزمات طبية غير صالحة للاستخدام

السبت، 01 مايو 2021 02:30 م

تشميع كافيتريا مخالفة ومصادرة 22 شيشة ورفع 33 حالة إشغال بالشرقية

السبت، 01 مايو 2021 01:17 م

أجهزة المدن الجديدة ترفع الكارت الأحمر للشيشة فى المقاهي وحملات خلال آيام الإجازة

السبت، 01 مايو 2021 12:34 م

رصف ورفع كفاءة مزلقان بهاريف وانتهاء مشروع تغذية المياه بجبل شيشية بأسوان

السبت، 01 مايو 2021 12:29 م

ضبط 1770 شيشة وتحرير 1306 مخالفات عدم ارتداء كمامة وغلق 125 مقهى بالقليوبية

السبت، 01 مايو 2021 11:47 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة