اليوم السابع
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إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة نقل وإشتعال النيران بها بالشرقية

السبت، 01 مايو 2021 10:26 ص
إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة نقل وإشتعال النيران بها بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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استقبل مستشفى بلبيس المركزى بمحافظة الشرقية، سائق ومرافق له مصابين إصابات متفرقة، إثر إنقلاب سيارة نقل بهما وإشتعال النيران بها بطريق " بلبيس- القاهرة الصحراوى" وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية.

تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من شرطة النجدة بإشعال النيران بسيارة نقل، طريق بلبيس- القاهرة الصحراوى.

وتبين من التحريات إنقلاب سيارة نقل وإشعال النيران بها، وتمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد محمد العادلى، من السيطرة على الحريق وإخماده، وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة والمرافق لهما إصابات متنوعة وتم نقلهما إلى مستشفى بلبيس المركزى، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.

 

 


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