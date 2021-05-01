إجراء 10 عمليات مياه بيضاء ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار برمد بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أجرت مستشفى رمد بنى سويف 10 عمليات لمرضى لمرضى العيون من تفتيت المياه البيضاء بالفاكو وغيرها من جراحات العيون فى إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار .

وحسب بيان لمديرية صحة بنى سويف فى إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار أجريت 10 عمليات لمرضى العيون بتكليف من الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف والدكتور أحمد بغدادى مدير الطب العلاجي.

قام بأجراء العمليات الجراحية الدكتورة هدى رجب مدير مستشفى رمد بنى سويف وبمعاونة الفريق الطبى بمستشفى رمد بنى سويف وباستخدام أحدث الأجهزة الطبية بالمستشفى.