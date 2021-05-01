إجراء عمليتى ولادة لسيدتين مصابتين بكورونا بمجمع العنايات المركزة بجامعة المنصورة

فريق المحافظات

تمكن فريق طبي بجامعة المنصورة من إجراء ولادة قيصرية لحالتين كورونا في نفس غرفة العمليات، واحدة تلو الأخرى، فى حالة نادرة من نوعها، حيث كان لكل واحدة منهما على طاولة عمليات خاصة بها في نفس غرفة العمليات في آن واحد، و كانت أحدهما بكرية والأخرى لها تاريخ ولادة طبيعية سابقة، أعمارهم 25 ، 26 عاما وبدأت العمليات قبيل الإفطار.

وكانت الحالتان محجوزتين في مجمع العنايات بمستشفى النقاهة بجامعة المنصورة وكانت الحالتين جاهزتين في نفس غرفة العمليات في آن واحد، كانت أحدهما تعاني من صعوبة شديدة في التنفس تم توليدها أولا، والأخرى تعاني من زيادة شديدة بسيولة الدم بسبب نقص الصفائح الدموية فتم نقل صفائح دموية لها حتى الانتهاء من الولادة الأولى، وكانت الولادة في يوم الجمعة 18 رمضان 1442 هجرية، 30 أبريل 2021 ميلادية.

وتمت القيصرية الأولى من الساعة 6 إلا عشرة حتى 6 و 20 دقيقة و الثانية من الساعة 6 ونصف حتى 7 و 20 دقيقة ونتج عن كل ولادة مولودة أنثى حية كاملة النمو تم تسليمها لذويها ،و كان الفريق الطبي للنساء و التوليد الجراح الطبيب حسام محمد السني مدرس مساعد نساء ، المساعد الطبيب محمد ماهر طبيب مقيم نساء التخدير طبيب عبدالرحمن ناصر.