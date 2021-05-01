ألمانيا تستعد لمظاهرات "يوم العمال" وسط قلق من خطر عدوى "كورونا"

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نشرت الشرطة الألمانية الآلاف من رجالها استعداداً لمتابعة مظاهرات "عيد العمال" في عموم البلاد، حيث تعم حالة من القلق بسبب تداعيات الموجة الحالية من وباء كورونا المستجد وارتفاع عدد الإصابات، والمخاوف من خطر العدوى.



وذكرت شبكة (دويتشه فيله) الألمانية أن الشرطة الاتحادية تستعد اليوم /السبت/ لمتابعة المسيرة الرئيسة التي ينظمها اتحاد النقابات العمالية الألماني (دي جي بي) بمناسبة عيد العمال، والتي ستقام هذا العام في هامبورج، كما تستعد لمواجهة مظاهرات أخرى في العديد من الأماكن بأنحاء البلاد.



وتتركز استعدادات الشرطة اليوم مجدداً على العاصمة برلين حيث من المحتمل نشر نحو 5000 من عناصر الشرطة لتأمين المظاهرات.



وفي هذا السياق، قالت رئيسة شرطة برلين، باربارا سلوفيك، إنها تتوقع مهمة شاقة ذات متطلبات كثيرة. كما يتعين على الشرطة في هامبورج الاستعداد لمواجهة العديد من التجمعات التي كان تم الإعلان عنها.



من جانبها، أعربت نقابة الشرطة عن القلق حيال مظاهرات عيد العمال هذا العام بالنظر إلى وضع جائحة كورونا في البلاد، وقال الرئيس التنفيذي للنقابة، يورغ راديك: "خطر العدوى في هذه المهام يمثل عبئا إضافيا لعناصر الشرطة".



وحذر راديك من أنه في حال انتهك المتظاهرون قواعد الحماية من العدوى، سيزيد ذلك من خطر العدوى بالنسبة للقوات المنتشرة.



وتم الإبلاغ في برلين عن مظاهرة لاتحاد النقابات العمالية (دي جي بي) واحتجاج لمناوئي قواعد كورونا في فترة الظهر، ومظاهرة أخرى مخصصة للسخرية والاستمتاع بالرقص والعدو والاستعراض بعد الظهر، بالإضافة إلى المظاهرة الثورية التقليدية الخاصة بعيد العمال لمجموعات يسارية، ويسارية متطرفة، في المساء.