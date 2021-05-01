أعراض الإصابة بعدوى بكتيريا السالمونيلا وطرق الوقاية

كتبت فاطمة خليل

عدوى السالمونيلا هي عدوى في الجهاز الهضمي أو الأمعاء، تسببها بكتيريا السالمونيلا، وهناك الآلاف من أنواع السالمونيلا، ويمكن أن تصيب بكتيريا السالمونيلا كلًا من البشر والحيوانات، ويمكن أن تنمو أيضًا في الغذاء والبيئة، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الإصابة ببكتيريا السالمونيلا وكذلك طرق الإصابة بالعدوى، وفقاً لما ذكره موقع " healthywa".

كيف تحدث عدوى السالمونيلا؟



تصاب بالسالمونيلا عن طريق تناول البكتيريا من خلال فمك يمكن أن يكون ذلك عن طريق:

-تناول اللحوم الملوثة وغير المطبوخة جيدًا (الدجاج الأكثر شيوعًا)

-تناول البيض الملوث أو غير المطبوخ جيدًا.

- تناول الأطعمة الملوثة بالسالمونيلا من الأطعمة النيئة (خاصة اللحوم والدواجن والبيض).

-التعامل مع الحيوانات الأليفة والحيوانات الأخرى واللحوم النيئة ولحوم الحيوانات الأليفة.

-شرب المياه الملوثة، عادة بالحيوانات أو مياه الصرف الصحي.

يمكن أن يحدث الانتشار من شخص لآخر إذا لامست كميات - من البراز - من شخص مريض.

- قد يحدث هذا الانتشار مباشرة ، أو بشكل غير مباشر عن طريق لمس الأسطح الملوثة مثل الصنابير وأزرار تدفق المرحاض والألعاب والحفاضات.

أعراض الإصابة ببكتيريا السالمونيلا



تبدأ الأعراض عادةً ما بين 6 ساعات إلى 7 أيام (عادةً من يوم إلى 3 أيام) بعد تناول البكتيريا وتستمر عادةً لمدة تتراوح بين 2 إلى 7 أيام.

يمكن أن تشمل الأعراض:

- إسهال

- تقلصات المعدة

- قئ و غثيان

- حمى

- صداع الرأس.

السالمونيلا التيفية والسالمونيلا الباراتيفية هي أنواع معينة من بكتيريا السالمونيلا التي تسبب حمى التيفوئيد والحمى نظيرة التيفية والتي تؤثر على الجسم كله ، وليس فقط الجهاز الهضمي.

طرق الوقاية من عدوى السالمونيلا



-تجنب الاتصال بالأشخاص الذين يعانون من أعراض التهاب المعدة والأمعاء.

-اغسل يديك وجففهما جيدًا بعد الذهاب إلى المرحاض أو تغيير الحفاضات وقبل الأكل أو الشرب.

-يمكن أن تحتوي اللحوم النيئة، وخاصة الدواجن، على بكتيريا السالمونيلا احتفظ بالأطعمة النيئة منفصلة عن الأطعمة المطبوخة والجاهزة للأكل (مثل السلطات) لمنع انتقال التلوث.

-حافظ على الطعام البارد أقل من 5 درجات مئوية والطعام الساخن فوق 60 درجة مئوية.

-قم بطهي اللحوم والدواجن جيدًا حتى درجة حرارة 75 درجة مئوية أو حتى تصبح عصارة اللحوم صافية وليست وردية.

-لا تستخدم البيض المتسخ أو المكسور.