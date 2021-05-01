أخبار الاقتصاد: 4 جلسات قيد للمحاسبين والمراجعين شهريا حتى نهاية يونيو المقبل

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 1-5-2021 أخبار الاقتصاد المصرى من أبرزها موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، على عقد 4 جلسات للجنة قيد المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية شهريًا حتى نهاية يونيو المقبل

المالية: 4 جلسات قيد للمحاسبين والمراجعين شهريًا حتى نهاية يونيو المقبل

وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على عقد 4 جلسات للجنة قيد المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية شهريًا حتى نهاية يونيو المقبل، لإجراء اختبارات الكفاءة المهنية لمن استوفوا الشروط المقررة ممن تقدموا بطلباتهم إلكترونيًا؛ بما يُسهم فى سرعة إنهاء إجراءات قبول القيد ونقل القيد وفق القواعد المُحددة.

أشار بيان لوزارة المالية، إلى الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال انعقاد جلسات لجنة قيد المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية؛ بما يتسق مع جهود الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

قال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه يتم استدعاء المتقدمين للجنة قيد المحاسبين والمراجعين بأعداد مناسبة في كل جلسة بمراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة حرصًا على سلامتهم في ظل تداعيات «الجائحة»، مشيرًا إلى أننا مستمرون في تلقى طلبات القيد أو نقل القيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين، وغيرهما عبر البريد الإلكتروني: «financailsector@gmail.com»، لمساعدة هؤلاء المتقدمين في إنهاء الإجراءات «عن بعد»؛ من أجل التيسير عليهم، وتقليل التجمعات، ويتم إخطارهم بمواعيد عقد لجان القيد لإجراء اختبارات الكفاءة المهنية، عبر الصفحة الرسمية لقطاع الحسابات والمديريات المالية بالفيسبوك.

الانتهاء من تدريب أكثر من 7 آلاف موظف مرشح للانتقال لعاصمة الإدارية

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تدريب 7281 موظفا مرشحا للانتقال للعاصمة الإدارية وذلك خلال شهر مارس الماضي، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وتشمل الخطة التنفيذية لتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حزمة برامج أساسية تقدم لكل المرشحين، وتشمل تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، ومفاهيم وأبعاد الأمن القومي، وتحديات الأمن القومي المصري، وشرح مفهوم حروب الجيل الرابع، ومقومات نجاح الدولة، ونطاقات الأمن القومي، والتوعية بمؤسسات الدولة المصرية والمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في المجالات المختلفة، ومفاهيم الحوكمة ومكافحة الفساد، فضلا عن أساسيات الكتابة الرسمية باللغة العربية والمهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي.

الغرف التجارية: تأهيل العمالة وفقا لمتطلبات سوق العمل أساس النهوض بالاقتصاد

أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن اعادة تأهيل العمالة المصرية بالبرامج العلمية والتدريب العملي طبقا لمتطلبات أسواق العمل المحلية والدولية هو أساس النهضة الحقيقية للاقتصاد المصري، فالعامل هو أساس الانتاج لكل مصنع وهو مصدر كل سلعة يتداولها كل تاجر وهم الأيدي العاملة التي تنفذ المشروعات القومية العملاقة، جاء ذلك في البيان الذي أصدره الاتحاد العام للغرف التجارية لتهنئة العمال المصريين بعيدهم .

وقال العربي، إن اتحاد الغرف التجارية يتبني مجموعة من البرامج التدريبية والتي ستتم بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لتدريب العمالة التجارية علي أحدث البرامج المرتبطة بتنظيم و ادارة الأعمال و ادارة المشروعات الصغيرة والتنمية الادارية وتنفيذ برامج الشمول المالي لتطوير حركة التجارة الداخلية و تنمية مهارات الكوادر الإدارية للغرف التجارية .