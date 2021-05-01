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أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق وتعلن بدء قداس عيد القيامة‎ (صور)

السبت، 01 مايو 2021 09:52 م
أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق وتعلن بدء قداس عيد القيامة‎ (صور) كاتدرائية جميع القديسين فى الزمالك
كتب: محمد الأحمدى

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دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية فى الزمالك لتعلن بدء قداس عيد القيامة المجيد، وبدأ موكب المطران الدكتور منير حنا فى الدخول ليعلن بدء صلوات القداس الإلهى إذ خرج من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة وصولًاإلى رئيس أساقفة الكنيسة في نهاية الموكب الكنسي الذي ينتهي بهيكل الكنيسة.
 
 
 
ويبدأ الدخول بإشعال شمعة البصخة وقراءة الصلوات ويستمر موكب الشمعة إذ يتم إشعال الشموع الصغيرة ويتوقف الموكب فى منتصفالكنيسة مع تكرار الصلوات ثم يستمر الموكب فى الدخول ثانية حتى وضع شمعة البصخة على حامل خاص بها. 
 
 
 
ورنم كورال الكاتدرائية ترنيمة "المسيح اليوم قام" التي تحتفي بقيامة المسيح وترنم كجزء من طقوس قداس عيد القيامة المجيد
 
 
كاتدرائية جميع القديسين فى الزمالك (1)
كاتدرائية جميع القديسين فى الزمالك 

كاتدرائية جميع القديسين فى الزمالك (2)
كاتدرائية جميع القديسين فى الزمالك 

كاتدرائية جميع القديسين فى الزمالك (3)
كاتدرائية جميع القديسين فى الزمالك 

كاتدرائية جميع القديسين فى الزمالك (4)
كاتدرائية جميع القديسين فى الزمالك 

كاتدرائية جميع القديسين فى الزمالك (5)
كاتدرائية جميع القديسين فى الزمالك 

كاتدرائية جميع القديسين فى الزمالك (6)
كاتدرائية جميع القديسين فى الزمالك 

كاتدرائية جميع القديسين فى الزمالك (7)
كاتدرائية جميع القديسين فى الزمالك 

كاتدرائية جميع القديسين فى الزمالك (8)
كاتدرائية جميع القديسين فى الزمالك 
 

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