10 صور من أداء صلاة آخر جمعة قبل رمضان فى المسجد الحرام

كتب محمد شعلان

استقبل المسجد الحرام المصلين لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر شعبان وقبل استعدادات أول أيام رمضان، ودخل جموع الوافدين إلى الحرم المكي للاستماع إلى الخطبة الأخيرة قبيل الشهر المبارك مع تطبيق المصلين الإجراءات الاحترازية ضد عدوى فيروس كورونا، وسط متابعة العاملين في الرئاسة العامة لشئون المسجد الجرام تطبيق المصلين إجراءات الوقاية مع تزايد الأعداد في الحرم المكي احتفاءً بالشهور المباركة والاستعدادات لشهر رمضان.



ساحات المسجد الحرام



الصلاة فى المسجد الحرام

وبذلت رئاسة شئون الحرمين جهود كبيرة لتوفير كافة الخدمات للوافدين إلى المسجد الحرام سواء من المصلين أو المعتمرين، مع تنفيذ الاجراءات الصحية للحفاظ على المصلين من عدوى الوباء خلال شهر رمضان، وتولى خطبة الجمعة في الحرم اليوم، الإمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور أسامة خياط.



صور خطيب الحرم



صور جوية



صلاة الجمعة فى مكة

وتناول الشيخ الدكتور أسامة خياط، في خطبة الجمعة من المسجد الحرام، اليوم، فوائد استقبال شهر رمضان، ووصايا الرسول "ص" في الشهر الفضيل ونواهيه، ثم تحدث فضيلته عن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، وقيامه بالإكثارُ من أنواع العبادات، فكان يُكْثِرُ فيه مِنَ الصَّدَقَةِ، والإحْسانِ، وتلاوةِ القُرْآنِ، والصلاة، والذِّكرِ، والاعتِكَافِ.



المصلين فى الحرم



جموع المصلين



الصلاة فى الحرم

وكانت قد وضعت رئاسة الحرمين ممثلة بوكالة الرئاسة العامة للشؤون الفنية، والخدمية منظومة عمل متكاملة لصلاة آخر جمعة قبيل شهر رمضان من خلال إجراءات عدة تم الاستعداد لها باكراً، وفق صحيفة عكاظ، وكشفت الرئاسة عن تكثيف عمليات التطهير، والتعقيم، والتشغيل، إضافة إلى توزيع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد على المصليات والمطاف، والساحات والزوار بشكل عام.



الجمعة فى الحرم



خطيب الجمعة

وتضمنت الاستعدادات نقل منبر خطبة الجمعة خلف المقام، وتطهيره وتعقيمه، مع تركيب ميكروفونات الصوت عليه، والتى تعمل بنظام "فانتوم وداينمك"، ونظام مكسر الصوت من ماركة "ساوند كرافت"، وعدد الميكروفونات 9 للإمام، وللمؤذن خمسة أساسي و10 احتياطى، وإجراء الاختبارات اللازمة له، ويشرف على هذه الأعمال فريق عمل مؤهل باستخدام أحدث التقنيات للتأكد من تنفيذها بالشكل اللازم.

وجندت إدارة الأبواب التابعة للوكالة أكثر من 100 مراقب للأبواب، لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة، وخصصت أبواب جسر أجياد، سلم الشبيكة، وباب 91، والأرقم، وباب 70، وعبارة 80، وباب 78، وباب84، وباب 74، و باب 123، وباب 121، أما الأبواب الخاصة بالمعتمرين عددها 10 وهى باب الملك فهد، أجياد، والصفا، والنبى، وبنى شيبة، والمروة، وسلم الأرقم، وجسر المروة، وعبارة النبى.