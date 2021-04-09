اليوم السابع
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الجمعة، 09 أبريل 2021 11:42 م
خالد صلاح
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‏المغرب: 4 ملايين و449 ألفا و47 شخصا تلقوا التلقيح بالجرعة الأولى ضد كورونا

الجمعة، 09 أبريل 2021 11:10 م
‏المغرب: 4 ملايين و449 ألفا و47 شخصا تلقوا التلقيح بالجرعة الأولى ضد كورونا لقاح كورونا
أ ش أ

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 ذكرت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 4 ملايين و449 ألفا و47 شخصا حتى اليوم.


وأضافت الوزارة - في بيان، اليوم- أن 15 ألفا و108 أشخاص تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تلقى 3 ملايين و840 ألفا و569 شخصا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.


يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح (أسترازينكا) المصنع في الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح (سينوفارم) الصيني. 


المغرب

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كورونا

لقاح كورونا

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