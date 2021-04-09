يونهاب: إيران تفرج عن السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة منذ يناير

كتب وكالات

أفرجت إيران عن ناقلة نفط كورية جنوبية وطاقمها، بعد حوالى 3 أشهر من احتجازها بسبب تلوث نفطى، ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وزارة الخارجية فى سيول، قولها أفرجت الحكومة الإيرانية عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية "هانكوك كيمي" وبحارتها، حيث كانت قد احتجزتها بسبب تلوث بيئى مزعوم منذ يوم 4 يناير.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أنه تم الإفراج عن السفينة الكورية الجنوبية التى كانت توجد فى ميناء فى بندر عباس بإيران، وطاقمها اليوم الجمعة.

وأفادت بأن قبطان السفينة وطاقمها بصحة جيدة، وغادرت السفينة إيران فى غضون الساعة 10:20 صباح اليوم(بتوقيت كوريا)، والسفينة على متنها قبطان و12 آخرون من أفراد الطاقم .