وصول الشحنة الثالثة من لقاح كورونا إلى العاصمة الليبية طرابلس

كتب وكالات

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا، اليوم الجمعة، وصول الشحنة الثالثة من لقاح "سبوتنيك V" الروسى إلى العاصمة طرابلس، ونشرت صفحة حكومة الوحدة الوطنية على "فيسبوك" مشاهد تظهر وصول طائرة محملة بجرعات من "سبوتنيك V"، وبعض من عمليات تفريغ الحمولة.

وجاء فى البيان الذى أعلنته الحكومة الليبية، بحسب "سبوتنيك"، : "وصلت قبل قليل إلى مطار معيتيقة الدولى الشحنة الثالثة من لقاح فايروس كوفيد-19 وهى الثانية من نوع سبوتنك V، ويبلغ عدد الجرعات بهذه الشحنة 100 ألف جرعة" .

وأضاف البيان: "سيتم البدء خلال الأيام القليلة القادمة فى حملة تطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل الأطباء بمراكز العزل وكذلك الأطقم الطبية والمواطنين كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة".

ودعت حكومة الوحدة الوطنية جميع المواطنين إلى التسجيل عبر المنظومة التابعة للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد على موقعها فى الإنترنت من أجل الحصول على موعد للتطعيم.