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وزير الرى ينشر لوحة رسمها طفل توضح أهمية مشروع تبطين الترع.. (صورة)

الجمعة، 09 أبريل 2021 03:26 م
وزير الرى ينشر لوحة رسمها طفل توضح أهمية مشروع تبطين الترع.. (صورة) لوحة تبطين الترع
كتب ـ على عبد الرحمن

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نشر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لوحة رسمها طفل يدعى أيمن فكرى، توضح جدوى وأهمية مشروع تبطين الترع، أحد أهم المشروعات التى تنفذها الحكومة وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
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ومشروع تبطين الترع هو الحلم الذى لم يكن يخطر فى ذهن أى مسئول بوزارة الرى أن يتحقق بهذا الشكل، فبعد تكليفات الرئيس تم حصر 7 آلاف كيلو متر ترع كمرحلة وتنفيذها على مدار عامين بتكلفة تتجاوز 18 مليار جنيه، كما أنه يوفر 5 مليارات متر مكعب من المياه.
 
وكان المهندس محمود السعدى مستشار وزير الموارد المائية والرى، أكد أن مشروع تبطين الترع يعد من أهم المشروعات التى تنفذها الدولة لما له من فوائد كثيرة، أهمها ضمان وصول المياه إلى نهايات الترع خلال دور العمالة وهذا يحقق العدالة فى توزيع المياه للمنتفعين.
 
ويضيف السعدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الفائدة الثانية لمشروع تبطين الترع هى الاستفادة من الموارد المائية المتاحة من خلال ترشيد استهلاك المياه والحد من الفواقد التى كانت تذهب فى النقل والتسرب نظرًا لاتساع الترع لأن هذه الترع منذ أكثر من 200 عام لا يتم فيها سوى أعمال تطهير يدوى وخلال السنوات الماضية بالحفارات، مما أدى إلى استبحارها واتساع القطاع المائى مما أصبح يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، مشيرًا إلى أن تبطين الترع يعيد الترع إلى القطاع التصميمى وهو ما يساعد على ترشيد الاستخدامات المائية.
 
ويستكمل السعدى: "الفائدة الثالثة للمشروع أنه يقلل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع التى كان يتم تطهيرها من ثلاثة مرات إلى أربعة فى العام، وبعد تبطينها التكلفة التى كانت تصرف فى التطهير والمقدرة بـ 600 مليون جنيه فى العام سوف يتم توفيرها".
 
 

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