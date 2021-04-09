اليوم السابع
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وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد النور في المنصورية.. صور

الجمعة، 09 أبريل 2021 12:20 م
وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد النور في المنصورية.. صور افتتاح مسجد النور
كتب على عبد الرحمن

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افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، اليوم الجمعة، مسجد النور بقرية المنصورية بمنشأة القناطر، ضمن احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومى، بحضور عدد  من قيادات وزارة الأوقاف ومحافظة الجيزة.
 
ويأتى ذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 102 مسجد جديد، منها (89) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا و (13) مسجدًا صيانة وترميمًا ، منها (5) مساجد إحلالًا وتجديدًا بمحافظة الجيزة ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه بمحافظة الجيزة من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (61) مسجدًا ، منها (48) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا ، و(13) مسجدًا صيانة وترميمًا.
 
 
وأوضحت وزارة الأوقاف أن المساجد التي سيتم افتتاحها اليوم الجمعة بمحافظة الجيزة هي :
1.النور – قرية المنصورية- أوسيم
2.أحباب رسول الله – الشوبك الشرقي – الصف
3.الرحمن – منشأة كاسب – البدرشين
4.أبو عبيدة- كفر غطاطي – كرداسة
5.الحمد والرجاء- منطقة مدكور الهرم
 
كما أوضحت وزارة الأوقاف أن إجمالي ما تم افتتاحه على مستوى الجمهورية من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه بلغ (1307) مساجد، منها (1219) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا و(88) مسجدًا صيانة وترميمًا.
افتتاح مسجد النور بالمنصورية
افتتاح مسجد النور بالمنصورية

المصلين خلال افتتاح مسجد النور بالمنصورية
المصلين خلال افتتاح مسجد النور بالمنصورية

وزير الاوقاف ومحافظ الجيزة بفتتحان مسجد النور بالمنصورية
وزير الاوقاف ومحافظ الجيزة بفتتحان مسجد النور بالمنصورية

WhatsApp Image 2021-04-09 at 11.55.59 AM (2)
WhatsApp Image 2021-04-09 at 11.55.59 AM (2)

افتتاح مسجد النور
افتتاح مسجد النور

قيادات الأوقاف بالجيزة خلال الافتتاح
قيادات الأوقاف بالجيزة خلال الافتتاح

قيادات محافظة الجيزة خلال افتتاح مسجد النور بالمنصورية
قيادات محافظة الجيزة خلال افتتاح مسجد النور بالمنصورية

محافظ الجيزة ووزير الاوقاف خلال الافتتاح
محافظ الجيزة ووزير الاوقاف خلال الافتتاح
 

العيد القومى بالجيزة

افتتاح المساجد

افتتاح مساجد

مسجد النور في المنصورية

افتتاح مسجد النور في المنصورية

افتتاح مسجد النور

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