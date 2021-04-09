هل يحضر الأمير هارى وميجان جنازة الأمير فيليب؟.. مصدر ملكى يجيب

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت مصادر لصحيفة " The Post" إنه من المتوقع أن يحضر الأمير هارى جنازة جده الأمير فيليب فى المملكة المتحدة، فى أول رحلة له إلى الوطن منذ استقالته الشهيرة من العائلة المالكة.

وقال المصدر، إنه من غير الواضح ما إذا كانت ميجان ماركل الحامل فى طفلها الثانى، ستنضم إلى هارى لحضور الجنازة، وأضاف المصدر أن قدرة ميجان الصحية على ركوب الطائرة لمدة 12 ساعة تقريبًا من مدينة ساسكس فى كاليفورنيا إلى إنجلترا ضعيفة، وأن الأمر يعتمد على أوامر طبيبها وتوجيهات شركة النقل الجوي.

وقال مصدر ملكى بريطانى للصحيفة: "هارى قريبًا للغاية من جده، سيكون بالطبع موجودًا، مهما كانت العلاقات بينهما صعبة".

وأكد قصر باكنجهام وفاة الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، عن 99 عامًا، وقال القصر فى بيان أن الأمير فيليب، دوق إدنبرة، توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بقلعة وندسور.

وذكر القصر فى بيان "ببالغ الحزن، تعلن جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكى الأمير فيليب، دوق إدنبرة".