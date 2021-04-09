ميلانيا ترامب تنعى الأمير فيليب: "أحر التعازي للملكة وشعب بريطانيا"

كتب هيثم سلامة

نعت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دوق إدنبرة الأمير فيليب، الذى توفى صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 99 عامًا، وقدمت تعازيها إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا والشعب البريطاني والعائلة المالكة.

وكتبت ميلانيا ترامب، عبر حسابها بموقع تويتر:"نتقدم أنا والرئيس ترامب بأحر التعازي لصاحبة الجلالة الملكة والعائلة المالكة وشعب بريطانيا العظمى حيث ينعي العالم وفاة الأمير فيليب".



ميلانيا ترامب عبر تويتر

وكان نعي الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، الذي توفي صباح اليوم ، حيث قال الرئيس الأمريكي: كرس الأمير فيليب حياته بكل سرور لشعب المملكة المتحدة من خلال أكثر من نصف قرن من تأدية الخدمة العامة".

وقال بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض: "من خدمته خلال الحرب العالمية الثانية إلى 73 عامًا مع الملكة، وحياته كلها في نظر الجمهور - كرس الأمير فيليب نفسه بكل سرور لشعب المملكة المتحدة، والكومنولث، وعائلته". وأضاف بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن: إن إرث فيليب لن يستمر من خلال عائلته فحسب، بل في جميع الأعمال الخيرية التي شكلها، وأضافا: "إن تأثير عقود من الخدمة العامة المتفانية واضح في القضايا الجديرة بالاهتمام التي رفعها بصفته راعيًا ، في الجهود البيئية التي دافع عنها ، في أفراد القوات المسلحة التي دعمها ، في الشباب الذين ألهمهم ، وأكثر من ذلك بكثير".

يشار إلى أنه تم إنزال الإعلام فى جميع أنحاء بريطانيا كعلامة على الاحترام والتقدير لرفيق الخدمة الأطول فى التاريخ البريطانى، وفى المقدمة قصر باكنجهام وداونينج ستريت، وتم وضع الزهور أمام بوابات قصر لندن المركزى وفى وندسور، حيث نشرت الإخطارات الرسمية بخبر وفاة الأمير فيليب، فيما أمضى فيليب أيامه الأخيرة فى قلعة وندسور مع زوجته، وذلك بعد قرابة شهر قضاه فى المستشفى.