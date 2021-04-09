ملكا السويد وبلجيكا يعربان عن حزنهما لوفاة الأمير فيليب

كما أعرب رئيس الوزراء الاسترالى "سكوت موريسون" اليوم الجمعة عن تعازيه العميقة لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لوفاة زوجها الأمير فيليب دوق إدنبرة عن عمر ناهز 99 عاما.

وقال موريسون - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - إن الشعب الاسترالي يبعث بأحر التعازي للملكة إليزابيث والعائلة المالكة لوفاة الأمير فيليب، مشيرا إلى أنه سيتم تنكيس الأعلام حدادا على وفاته. كما أعربت الوزيرة الأولى في اسكتلندا "نيكولا ستورجيون" عن حزنها لوفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية . وقالت ستورجيون - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "لقد حزنت لخبر وفاة دوق إدنبرة.. أبعث بأحر التعازي الشخصية وتعازي حكومة وشعب اسكتلندا إلى جلالة الملكة وعائلتها".

بينما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه تم تنكيس الأعلام حتى المنتصف على مقر رئاسة الوزراء البريطانية (داونيننج ستريت) وغيرها من المباني العامة الأخرى في جميع أرجاء البلاد، وذلك حدادا على وفاة الأمير فيليب.



وكان قصر باكنجهام قد أعلن في وقت سابق اليوم وفاة الأمير فيليب عن عمر ناهز 99 عاما في قلعة وندسور، ومن جانبه نعى رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" اليوم وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة.

وقال مودي - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) "أنه كان له مسيرة مهنية متميزة في الجيش وكان في طليعة العديد من مبادرات خدمة المجتمع".

وكان قصر باكنجهام قد أعلن في وقت سابق اليوم وفاة الأمير فيليب عن عمر ناهز 99 عاما في قلعة وندسور.