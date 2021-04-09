مقتل 24 إرهابيًا بعملية عسكرية للجيش فى نيجيريا ومصادرة كميات من الذخيرة

كتب وكالات

قتُل 24 شخصًا من عناصر العصابات الإرهابية المٌسلحة خلال عملية عسكرية شنها الجيش النيجيري، فى محافظة كادونا، شمال غربى البلاد.

وأفاد مفوض محافظة كادونا للأمن الداخلى والشؤون الداخلية صموئيل أروان فى تصريح صحفى، بحسب وكالة "واس"، أن الجيش نفّذ عملية برية وجوية ضد العصابات الإرهابية المسلحة فى إحدى الغابات بمنطقة "جواري" بالمحافظة المذكورة .

وأوضح أن العملية أسفرت عن مقتل 24 مسلحًا، فضلا عن فرار عدد كبير بعد إصابتهم بجروح، مشيرًا إلى تدمير أوكار للعصابات، ومصادرة كميات كبيرة من الذخيرة الخاصة بهم.

مما يذكر أن 937 شخصًا قتلوا، فيما اختطف 1972 آخرون فى هجمات شنها مسلحون بمحافظة كادونا، العام الماضي.