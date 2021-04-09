مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب سيارة فى ترعة الصحارة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز أخميم صباح اليوم انقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها فى ترعة الصحارة بين قريتى سفلاق والصوامعه شرق دائرة المركز، نتج عن الحادث مصرع 4 بينهم طفل 3 سنوات، وإصابة 3 آخرين، فيما تم الدفع بقوات الإنقاذ البرى، وقوات إدارة الحماية المدنية لمكان الحادث، وتم رفع السيارة من داخل الترعة ونقل المتوفين والمصابين للمستشفيات المختلفة للعلاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة الصحارة بين قريتى سفلاق والصوامعه شرق دائرة مركز اخميم ووجود مصابين ومتوفين.

وبالانتفال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد إبراهيم صقر، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم ، أنه أثناء سير سيارة ميكروباص يستقلها عدد من الأهالى على الطريق الزراعى الشرقى وعند وصولها إلى منطقة كوبرى ترعة الصحارة انحرفت السيارة ، مما أدى إلى انقلابها داخل الترعة المذكورة.

نتج عن الحادث وفاة أحمد .ش.ح.ا 4 سنوات، ومؤمن .ك.ع 35 سنة، ومحمد .أ.م.ا 30 سنة، واحمد .م.ع 30 سنة، تم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى اخميم المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وإصابة 3 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان الحادث وتم انتشال السيارة وركابها وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.