اليوم السابع
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مصرع 2 وإصابة شخص فى تصادم سيارة نقل بتوكتوك بالبحيرة

الجمعة، 09 أبريل 2021 11:57 م
مصرع 2 وإصابة شخص فى تصادم سيارة نقل بتوكتوك بالبحيرة اسعاف - أرشيفية
فريق المحافظات

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لقي شخصان مصرعهما وأُصيب شخص، جراء تصادم سيارة نقل بتوكتوك - بطريق قرية الشعراوي حوش عيسي، بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم لمستشفى حوش عيسى العام.

 

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من النجدة يُفيد بتصادم سيارة نقل بتوكتوك - بطريق قرية الشعراوي حوش عيسى.

 

وأسفر الحادث عن وفاة "رأفت ه.ع"، 53 سنه ـ نجيب محفوظ حوش عيسي، و "عيد.ح.م" 36 سنه ـ نجيب محفوظ حوش عيسي، وإصابة "محمود.ر.ع"، 21 سنه ـ نجيب محفوظ حوش عيسي، اشتباه كسر باليد اليسري وجرح قطعي بالأنف وسحجات متفرقه بالجسم واشتباه كسر بفقرات الظهر.

 

تم نقل المصاب والمتوفيين، إلي مستشفي حوش عيسي، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

 

 


حادث

البحيره

حوش عيسى

مديريه امن البحيره

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