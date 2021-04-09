اليوم السابع
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مصرع طفلة وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم قطار بعربة كارو في المنيا.. صور

الجمعة، 09 أبريل 2021 11:10 م
مصرع طفلة وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم قطار بعربة كارو في المنيا.. صور محافظ المنيا يتفقد موقع حادث تصادم قطار مع عربة ويتابع حالة المصابين (6)
المنيا - حسن عبد الغفار

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وقع اليوم الجمعة، حادث تصادم قطار الركاب رقم 713 المتجه من محافظة أسيوط إلى محافظة المنيا، بعربة كارو بمزلقان ماقوسة جنوب مدينة المنيا، أثناء تخطى السيارة الخاطئ للمزلقان، والذى أسفر عن وفاة طفلة وإصابة 4 أشخاص، جميعهم إصابات خفيفة.

وتابع اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، حالة المصابين فى الحادث بمستشفى المنيا العام، واطلع على تقرير حالتهم الصحية، حيث طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة، موجهاً مسؤولى الصحة بتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما وجه المحافظ مسئولى مديرية التضامن الاجتماعى بسرعة صرف الإعانات الاجتماعية المقررة بصورة عاجلة.

وأعرب المحافظ عن خالص عزائه ومواساته فى وفاة الطفلة، معربا عن أمنياته بخالص الشفاء للمصابين.

 

محافظ المنيا يتفقد موقع حادث تصادم قطار مع عربة ويتابع حالة المصابين (1)
محافظ المنيا يتفقد موقع حادث تصادم قطار مع عربة ويتابع حالة المصابين (1)

 

محافظ المنيا يتفقد موقع حادث تصادم قطار مع عربة ويتابع حالة المصابين (2)
محافظ المنيا يتفقد موقع حادث تصادم قطار مع عربة ويتابع حالة المصابين (2)

 

محافظ المنيا يتفقد موقع حادث تصادم قطار مع عربة ويتابع حالة المصابين (3)
محافظ المنيا يتفقد موقع حادث تصادم قطار مع عربة ويتابع حالة المصابين (3)

 

محافظ المنيا يتفقد موقع حادث تصادم قطار مع عربة ويتابع حالة المصابين (4)
محافظ المنيا يتفقد موقع حادث تصادم قطار مع عربة ويتابع حالة المصابين (4)

 

محافظ المنيا يتفقد موقع حادث تصادم قطار مع عربة ويتابع حالة المصابين (5)
محافظ المنيا يتفقد موقع حادث تصادم قطار مع عربة ويتابع حالة المصابين (5)

 

محافظ المنيا يتفقد موقع حادث تصادم قطار مع عربة ويتابع حالة المصابين (6)
محافظ المنيا يتفقد موقع حادث تصادم قطار مع عربة ويتابع حالة المصابين (6)

 


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