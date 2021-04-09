مصرع شخصين فى حادث انقلاب سيارة بطريق الفرافرة – الواحات البحرية

الوادى الجديد- فريق المحافظات

لقى شخصان مصرعهما، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة بطريق الواحات البحرية – الفرافرة فى محافظة الوادى الجديد، تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة شخصين لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تبين وفاة محمود .م.م.ك 17 عامًا، من الجيزة، وإسلام .ف.ع، 31 عاماً، من محافظة الجيزة، إثر انقلاب سيارتهما الملاكى بمنطقة الكيلو 25 بطريق الفرافرة – الواحات البحرية.

تم نقل المتوفيين لمستشفى الفرافرة المركزي، ورفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرر محضر بالحادث، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.