مصرع ربة منزل وإصابة 5 آخرين بينهم أطفال في انقلاب سيارة بحفل زفاف ببلبيس

الشرقية –فتحية الديب

لقيت ربة منزل، مصرعها، فيما أصيب 5 آخرين، بينهم أطفال، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي في حفل زفاف بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان" بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي بالقرب من ميدان "الطيارة" بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان"، ما أسفر عن مصرع إيمان السيد طلبة، 37 عامًا، ربة منزل خالة العروسة، وإصابة: عبدالرحمن محمد، 26 عامًا، قائد السيارة، والطفلين محمود رضا محمد، 4 أعوام، وشقيقته رنا، 6 أعوام، ونسمة محمد عبدالرحمن، 28 عامًا، وإيمان حكيم حبيب، 16 عامًا، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين انقلاب السيارة أثناء المشاركة في زفة عروسين، ما أسفر عن وفاة خالة العروسة وإصابة المصابين، والذين تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي.

وغادر 4 من المصابين المستشفى عقب تلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.